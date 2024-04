Cesena - ecco chi ti aspetta Due sfide per la gloria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A una giornata dal termine e con la possibilità di uguagliare ma non superare il record di punti assoluto della C del Catanzaro di un anno fa (96), ilè comunque nettamente la miglior squadra di questa stagione in tutta la Lega Pro e proverà a confermarlo puntando alla Supercoppa di Serie C il cui calendario del triangolare tra le promosse Mantova,e Juve Stabia verrà sorteggiato lunedì prossimo. Per ogni squadra una gara in casa e un’altra fuori, giornate del torneo il 5, 12 e 19 maggio. Ilè stata la formazione matematicamente in B a 4 giornate dal termine, Mantova e Juve Stabia a tre giornate: poi numeri superiori a tutti, maggior punteggio 93, 29 gare vinte, 6 pareggiate e 2 perse (a Olbia e Carrara), miglior attacco di tutti i gironi 78 reti e miglior difesa 19, +19 rispetto alla Torres seconda classificata. ...