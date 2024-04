Centro Commerciale Campania | 120 nuovi posti di lavoro con il Sole365

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Marcianise. Il” di Marcianise, in provincia di Caserta, cresce ancora e arricchisce l’offerta conspazi ed insegne. Sabato 27 aprile, alle 8:30, il Supermercatospalancherà le sue porte, offrendo un’area di 2.500 metri quadri aperta tutti i giorni dalle 8:30 alle 24:00. Con oltre 80 punti vendita e più di 4.000 collaboratori già presenti in, il marchiosi prepara a fare il suo debutto nell’area esterna del. L’inaugurazione del maxistore non solo amplierà l’offerta, ma creerà anche 120di. All’interno del supermercato, insieme con i ...