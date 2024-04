Ceccarini | Zirkzee per l’Inter? Il Bologna ha deciso sui giocatori

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Oggi (e non solo) si è parlato dicome opzione perdella prossima stagione., durante Tutti Convocati su Radio 24, risponde alla domanda spiegando il progetto. SQUADRA IN DECOLLO – Joshuasarà inevitabilmente un pezzo pregiato del mercato. Niccolòcommenta le voci sul: «Io credo che ilnon svenderà nessuno. Se qualcuno vorrà uno dei suoilo dovrà pagare in maniera molto cara. La loro garanzia è l’area sportiva, che ha messo in piedi questo splendido modello che è oggi il. Ha un grande allenatore come Thiago Motta, una squadra che è stata valorizzata dall’allenatore, un direttore sportivo come Giovanni Sartori, Marco Di Vaio e Claudio ...

De Maggio, Marcolin, Vallesi, ceccarini, Bonfanti, Tiribocchi, Zazzaroni, Rampulla, Malfitano, Krol a Kiss Kiss Napoli - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Radio Goal riguardo il prossimo allenatore del Napoli: “E’ evidente che il sogno si chiama Antonio Conte, pr ...pianetazzurro

TRAILER - "Transformers one", da settembre al Cinema - Paramount Animation and Hasbroin Association with New Republic PicturesTRANSFORMERS ONEDirector:Josh CooleyBased on:Hasbro’s Transformers™ Action FiguresProducers:Lorenzo di Bonaventura, Tom DeSanto & ...napolimagazine

IL PARERE - Bonfanti: "Milan, serve un nuovo attaccante, in pole i nomi di zirkzee e David" - Francesco Bonfanti, giornalista di 7 Gold, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Sono giorni cruciali per il futuro di Pioli, il cui destino è segnato. Le possibil ...napolimagazine