C’è una data per la One UI 6 1 sui Samsung Galaxy S22 - S2 - Fol -4, Flip4 e Flip3

È lo stesso colosso coreano a fornirci un'ulteriore conferma della data di rilascio dell'update One UI 6.1 per i Samsung Galaxy S23 L'articolo La One UI 6.1 per i Samsung Galaxy S23 ha una data di lancio proviene da TuttoAndroid. (tuttoandroid)

Dopo tante voci e rassicurazioni da parte del colosso coreano, abbiamo finalmente notizie certe e date ufficiali da prendere in considerazione per il Samsung Galaxy S23, con un chiaro riferimento all’aggiornamento che non si limita a portare con sé la nuova interfaccia One UI 6.1. Di suo, infatti, ... (optimagazine)

samsung sings of new AI-flavoured NAND - Mass production samsung Electronics has announced that it has started mass production for its one-terabit (Tb) triple-level cell (TLC) 9th-generation vertical NAND (V-NAND). samsung Electronics head ...fudzilla

(LEAD) samsung Biologics Q1 net profit up over 26 pct on strong sales - samsung Biologics Co., the biotech arm of South Korea's samsung Group, said Wednesday its net profit jumped 26.5 percent on-year in the first quarter thanks to strong sales. Its net income came to 179 ...en.yna.co.kr

samsung prepares to challenge Apple’s Vision Pro, latest patent filing reveals - What to Expect - Innovative features, potential for integration with smartwatches, and more revealed in latest patent.digit.in