Quattro persone sono rimaste ferite nel caos provocato da Cavalli in fuga al galoppo nel centro di Londra , durante l’orario di punta. L’esercito ha confermato che gli animali di un reggimento militare sono scappati «durante un’esercitazione di routine» ma sono stati ora recuperati. In foto e video ... (gazzettadelsud)

Due sono rimasti feriti cavalli in fuga da Buckingham Palace creano scompiglio per le strade di Londra - ma sono stati visti in fuga a Buckingham Palace intorno alle 8.30 locali, le 9.30 in Svizzera. Due hanno creato particolare scompiglio Secondo un portavoce dell'Esercito britannico sono in tutto ...bluewin.ch

cavalli in fuga a Londra, panico e feriti in centro - cavalli in fuga nel centro di Londra e 4 persone rimangono ferite. Momenti di panico stamattina nel cuore della City, con un numero imprecisato di cavalli - a quanto pare fuggiti da una scuderia delle ...adnkronos

Londra, cinque cavalli dell’esercito britannico scappano e scatenano il caos nelle strade della città: quattro persone ferite - Quattro persone sono rimaste ferite dopo che alcuni cavalli dell’esercito britannico sono fuggiti questa mattina da una scuderia di Londra per poi venir catturati dopo aver percorso un lungo tratto di ...ilfattoquotidiano