Cavalli della scorta del Re Carlo in fuga | panico e incidenti nel centro di Londra - 5 feriti video

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Cinque persone sono rimaste ferite oggi ada alcuniHousehold Cavalry, il reggimento che tradizionalmente partereale di Buckingham Palace, sono fuggiti nel corso di una esercitazione mattutina ad Hyde Park. Una corsa di oltre 4 chilometri e durata due ore che ha visto gli animali correre all’impazzata e colpire macchine e passanti neldi. Neipubblicati sui social si vedono due, uno di questi con le zampe ricoperte di sangue, correre nelcittà, sbattendo contro passanti e macchine. BREAKING: ‘Number of horses’ on the loose in central London (youtube.com) Almeno un soldato che partecipava all’esercitazione è rimasto ferito nei pressi di Fleet ...