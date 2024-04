Cavalli della guardia reale fuggono nel traffico e si schiantano su bus e taxi a Londra | feriti e caos

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Come si vede nei video registrati dai passanti, prima che gli addetti potessero catturali, ihanno iniziato a correre all'impazzata tra vetture, autobus e passanti, generando panico e anche qualche incidente. Alla fine si sono registrati quattro, trasportati in ospedale, e diversihanno riportato lesioni.

Placentia Half Marathon, si corre il 5 maggio. Già quasi mille iscritti: ecco i top runner - Manca sempre meno al tradizionale appuntamento con la Placentia Half Marathon, quest'anno alla 27esima edizione. Alla corsa su strada agonistica di 21,097 ...piacenzasera