Caudalie cresce | Puntiamo ai 500 milioni nel 2025

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Un periodo di forte crescita per. Il brand francese infatti ha raggiunto, nel 2023, i 398di fatturato. E punta a un’ulteriore crescita: 450nel 2024 e 500nel. Nonostante tantissimi brand stiano risentendo del rallentamento del mercato cinese, l’azienda che fonda la sua cosmesi sui principi della vinoterapia non sembra subire particolari arresti. La crescita diChestia subendo una forte crescita è noto. A contribuire anche il fatto che il brand stia sviluppando una rete sempre più forte di cosmesi farmaceutica. E non solo: ha un network di 20 boutique (alcune dotate di Spa integrata). Di queste, 10 sono in Francia e una in Italia. Più precisamente a Milano, in via Fiori Chiari, in uno spazio di 65 mq ...