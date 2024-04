Cateno De Luca oggi a Monreale - presenta il progetto di Sud Chiama Nord per Parello Sindaco

È quello di Libertà, la lista di Cateno De Luca , il primo simbolo depositato al Viminale stamattina per le prossime elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. A presentare il contrassegno è stata la presidente di Sud chiama Nord, Laura Castelli, che sarà candidata nella lista. Il termine per il deposito ... (ildenaro)

Dalle 8 di domenica è un costante via vai al ministero dell’Interno dove è in corso il deposito dei contrassegni per le prossime elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. La bacheca al piano terra del Viminale continua a riempirsi di simboli : tra questi, oltre a quelli che gli elettori troveranno sulla ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Alle prossime elezioni Europee Cateno De Luca e Laura Castelli saranno capo lista in tutta Italia -rispettivamente primo e seconda - della lista Libertà messa in campo dal sindaco di Taormina nonché leader di Sud chiama Nord. (liberoquotidiano)

Capitano Ultimo ad Affari: "Batterò la politica sporca come Riina”. Esclusivo - Sergio De Caprio si è candidato con la lista Libertà di De luca “Europee Batterò la politica sporca come Riina"Su Affari il progetto radicale di ...affaritaliani

Sondaggi politici, tonfo Meloni e Renzi: vola il Pd, bene Santoro e De luca - L'ultimo sondaggio politico di Swg vede in crescita il Pd, De luca e le forze di sinistra, netto calo per Meloni e Renzi con anche M5s e Salvini in flessione.money

La Sicilia verso le Europee. I candidati, dalla Lega ai 5 Stelle - Pronta la lista in Sicilia per la Lega, per la competizione europea dell’8 e 9 giugno prossimo. Capolista è l’uscente parlamentare europea Annalisa Tardino, altre due donne poi in corsa, si tratta di ...tp24