Catania - entra nella fontana dell’Amenan - arrestato dalla polizia per minacce a pubblico ufficiale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pubblicato il 24 Aprile, 2024 Durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorsosono intervenuti in Piazza Duomo per la presenza di una persona all’interno dellao. Sul posto il personale operante ha individuato il soggetto segnalato, invitandolo ad uscire immediatamente e ad esibire i documenti di riconoscimento. L’uomo però, dopo tali inviti, è andato in escandescenza iniziando ad inveire contro i poliziotti, insultando e minacciando di morte uno degli operatori. Una volta uscito, ha tentato di scagliarsi contro il poliziotto, ma è stato prontamente fermato e immobilizzato. Durante il trasporto con l’autovettura di servizio l’uomo, ancora in escandescenza, ha colpito con pugni il ...