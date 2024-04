Catania - chiede “ultimo incontro” alla ex | le taglia i capelli e la ferisce alla testa con la forbice

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Arrestato un 22enne per aggressione e violenza sull’ex compagna a: l’uomo, dopo aver vessato la giovane per mesi, aveva chiestovittima di vedersi per “un’ultima volta”: in quell’occasione le ha procurato un un profondo tagliotempia. L'uomo ora è in carcere.

La nave, con a bordo 336 superstiti, si sta dirigendo verso Ancona, porto assegnato dalle autorità italiane "Dopo la morte di oltre 60 persone in seguito ad un calvario di 7 giorni in mare e ad una serie di intensi soccorsi, i superstiti a bordo della Ocean Viking rimangono in un limbo, lontani da ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – "Dopo la morte di oltre 60 persone in seguito ad un calvario di 7 giorni in mare e ad una serie di intensi soccorsi, i superstiti a bordo della Ocean Viking rimangono in un limbo, lontani da un porto sicuro". Lo afferma l'Ong Sos Mediterranee che chiede "con urgenza" alle autorità ... (webmagazine24)

I conti con l’Italia (e con me): la «Controstoria» di Giampiero Mughini - In libreria dal 24 aprile per Bompiani il testo del giornalista sulle vicende «dalla morte di Mussolini all’era Berlusconi» ...corriere

Metro catania, ascensori guasti da anni in corso delle Province: la segnalazione - Queste strutture vanno rese nuovamente funzionali e messe al servizio del sistema di mobilità integrata di catania.catania.liveuniversity