Cassonetti - auto e bancomat a fuoco a Roma | probabile azione anarchici al Tuscolano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In viale Giulio Agricola e nell'area limitrofa Volanti della Polizia sono intervenute nella notte, intorno alle 4, anel quartiere, in viale Giulio Agricola e nell'area limitrofa, dove un gruppo di giovani, probabilmente riconducibili all'area anarchica, hanno datoa tre, messi al centro della carreggiata, e a un', completamente distrutta. Le

arrestata a 55 anni la Casalinga che spaccia va cocaina rosa : nell'appartamento in cui viveva trovato un vero e proprio laboratorio e altre sostanze stupefacenti.Continua a leggere (fanpage)

scritte naziste sono comparse oggi in alcuni quartieri di Roma . A essere imbrattati sono stati i manifesti realizzati in occasione del 25 Aprile .Continua a leggere (fanpage)

Roma , 24 aprile 2024 – cassonetti in fiamme, un’ auto bruciata, bancomat e vetrine danneggiate. È stata una Notte da guerriglia urbana quella appena trascorsa a Roma , dove un Blitz anarchico ha messo a ferro e fuoco il quartiere Tuscolano . Tra le scritte a spray apparse stamattina su muri e ... (quotidiano)

Blitz degli anarchici a roma, fiamme ai cassonetti e danni ad alcune banche - Volanti della Polizia sono intervenute nella notte, intorno alle 4, a roma nel quartiere tuscolano, in Viale Giulio Agricola e nell'area limitrofa, dove un gruppo di giovani, probabilmente ...ilmessaggero

Il brigadiere Guerino Patani festeggia 107 anni - Il carabiniere più longevo d’Italia risiede a San Benedetto del Tronto. Il brigadiere Guerino Patani ha festeggiato i suoi 107 anni di vita nella sua residenza in Riviera dove ha ricevuto la gradita v ...veratv

Blitz anarchico a roma, auto e cassonetti incendiati. Notte di paura al tuscolano - Un gruppo di persone ha scatenato la guerriglia in viale Giulio Agricola. Scritte sui muri per Alfredo Cospito e Anna Beniamino: oggi la Cassazione dovrà decidere sulle condanne per l’attentato di Fos ...quotidiano