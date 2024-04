Cassata è out Hristov da valutare Spezia multato

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Falcinelli e Di Serio abili e arruolati,out,in forse: questo il quadro, in casa, in vista dell’importantissima sfida di sabato prossimo a Brescia. Per lo spezzinola diagnosi, dopo l’infortunio patito contro la Sampdoria, è impietosa: lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba sinistra. Il che significa campionato finito. Una brutta tegola per mister D’Angelo, alle prese anche con le preoccupazioni per il difensore, non al meglio. Una situazione, quella del bulgaro, da monitorare. A risollevare un po’ il morale della truppa la crescita di condizione di Di Serio che si candida a giocare titolare con Falcinelli e Verde, prevedendo uno schieramento iniziale modellato sul sistema di gioco 4-3-3. Alla seduta hanno preso parte anche Wisniewski e Reca, che ...

