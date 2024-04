Caso Pandoro Ferragni - dopo la sentenza per pratica commerciale scorretta Codacons e altre associazioni pronte a chiedere i risarcimenti

(Di mercoledì 24 aprile 2024), Associazione Utenti dei servizi radiotelevisivi e Adusbef sonoa «una nuova azione collettiva volta – sulla base delladel Tribunale di Torino – a far ottenere ai circa 290mila consumatori che hanno acquistato ilPink Christmas il rimborso di 5,69 euro, pari alla differenza tra il costo delBalocco tradizionale e quello griffato». I legali delle tredei consumatori illustreranno domani l’iniziativa in una conferenza stampa on line alla quale «sono stati invitati a partecipare la stessa società, Chiarae i consumatori che hanno acquistato ilPink Christmas». La mossa arrivaladel Tribunale civile di Torino, ...

Balocco-Ferragni: azione collettiva da associazioni consumatori - Le associazioni Codacons, Associazione Utenti dei servizi radiotelevisivi e Adusbef sono pronte a "una nuova azione collettiva volta - sulla base della sentenza del Tribunale di Torino che accerta gli ...lospiffero

Ferragni-Balocco, l'azienda prepara il ricorso dopo la decisione del tribunale. Il Codacons: «Interverremo in appello» - Proprio per illustrare alla stampa l’importante sentenza del tribunale ... una nuova azione risarcitoria in favore dei cittadini che hanno acquistato il pandoro, le tre associazioni hanno indetto per ...ilmattino

Non c’è pace per Ferragni, i consumatori rivogliono la differenza del pandoro Pink Christmas: “Ridateci 5,69 euro a testa” - Il Tribunale di Torino pur avendo riconosciuto una pratica commerciale scorretta nel caso del pandoro Gate di Chiara Ferragni, ...ilriformista