Caserta | Bugiarda Nazista e Collaborazionista Nazista - imbrattati manifesti Europee di Meloni e Tajani

(Di mercoledì 24 aprile 2024). “” e ““. Queste le due scritte comparse asuielettorali per le elezionidi Giorgiae Antonio. La segnalazione arriva dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Pasquale Napoletano, che parla di “un gesto isolato, certo. Ma rappresentativo, perché epilogo di inverosimili accuse circolate in questi giorni a livello mediatico nazionale ed orecchiate male“. Il consigliere, in una nota, chiede, poi, di “conoscere cosa pensi e voglia fare l’amministrazione Marino e la macchina comunale per cancellare le tracce anonime e codarde di chi ha imbrattato legittime affissioni con gravissime accuse ed ...

Vandalizzati i manifesti di Forza Italia e Fratelli d'Italia regolarmente affissi in viale Gallicola con la scritta 'Bugiarda nazista'. A denunciarlo è il consigliere di Fratelli d'Italia Pa

LE FOTO. caserta. Insulti sui manifesti della premier Giorgia Meloni: “Bugiarda nazista” - caserta – “ Un gesto isolato, certo. Ma rappresentativo, perché epigono di inverosimili accuse circolate in questi giorni a livello mediatico nazionale ed orecchiate male. Aspetto di conoscere cosa pe ...casertace

