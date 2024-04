Cartellini Inter - Dumfries primo espulso dopo 11 mesi! Dato folle sulle ammonizioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’era l’unica squadra che non aveva ricevutorossi in Serie A. Fino al 93? del derby col Milan, quandoha litigato con Theo Hernandez e sono stati espulsi entrambi. Ma la squalifica col Torino sarà ovviamente ininfluente, essendo già campioni. Curiosità: il più ammonito diventa… Inzaghi, proprio chi di norma cambia chi ha appena ricevuto un giallo. DIFFIDATI– LISTASERIE A 2023-2024 Simone Inzaghi 8(squalifica scontata in Roma-) Hakan Calhanoglu 7(squalifica scontata in Fiorentina-) Nicolò Barella 7(squalifica scontata in Fiorentina-) Lautaro Martinez 6(squalifica scontata in ...