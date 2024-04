(Adnkronos) – Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica a Roma . L'appuntamento è per il weekend di sabato 27 e domenca 28 aprile con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio XI e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al nuovo punto di ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica a Roma . L'appuntamento è per il weekend di sabato 27 e domenca 28 aprile con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio XI e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al nuovo punto di ... (periodicodaily)

Tornano in diverse città italiane gli open day per poter ottenere il rilascio della Carta di identità elettronica (Cie). Possono partecipare sia coloro che hanno in scadenza il vecchio documento sia coloro che lo devono fare ex novo, perché ancora in possesso della versione Cartacea oppure perché ... (quifinanza)