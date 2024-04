Carrà, il remix di 'Pedro' diventa virale ed è primo su Spotify: Non è la prima volta che la musica di Raffaella Carrà ha dimostrato di avere un fascino senza tempo, come quando nel 2011 il remix di Bob Sinclair di 'A far l'amore comincia tu' ha trasformato un ...

La Spezia Estate Festival - V edizione Spettacoli in Piazza Europa con grandi nomi della musica e dello spettacolo: ... i cinque delle parodie sanremesi e i cinque dell'Ave Maria Remix. Riuscendo comunque a mantenere ...e delle cartelle della tombola! Martedì 6 agosto BEATRICE BALDACCINI in RAFFAELLA! Omaggio alla Carrà ...