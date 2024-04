Caro Valditara - faccio obiezione di coscienza | contro i giudizi a scuol - ottimo per tutti!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024)ministro Giuseppe, a chi tenta di mettere il bavaglio allaa imponendo regole non condivise non resta che rispondere con le parole di Geymonat: “Contestate e create”. Lei, in meno di sei mesi, ha deciso da solo che avrebbe per “chiarezza” nei confronti dei genitori riportato in pagella “gravemente insufficiente”, “insufficiente”, “sufficiente”, “discreto”, “buono” e “” al posto di “avanzato”, “intermedio”, “base”, “in via di prima acquisizione” che oggi sono inseriti accanto agli obiettivi definiti dai docenti per ogni disciplina. L’ha fatto approvando la nuova norma in Senato. Sembra irrilevante, ma chi conosce i bambini sa che un “gravemente insufficiente” è diverso da un “in via d’acquisizione”.ministro, lei i bambini li vede solo quando fa visita in una ...