Carlos Tevez ricoverato per malore improvviso - l' ex Juve in ospedale in Argentina per dei dolori al petto

Momenti di paura per Carlos Tevez , i suoi tifosi e i suoi familiari. l’ex attaccante di United, City e Juve ntus è stato portato in ospedale a seguito di un Malore . L’allenatore dell’Independiente è stato ricoverato all’ ospedale “La Trinidad” di San Isidro dopo aver avvertito un dolore al petto. Il ... (calcioweb.eu)

