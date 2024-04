Carlos Tevez ricoverato dopo un malore - nuovo spavento per l’ex Juve | aveva accusato dolori al petto

(Di mercoledì 24 aprile 2024)ntusè statoin una clinica di Buenos Aires questa notteun. L’Apache, oggi allenatore dell’Independiente,già avuto un caso simile lo scorso ottobre, quando si era accasciato a terra accusandoale sbattendo la testa. Considerando i precedenti e per l’ipertensione di cui soffre,calciatore è stato tenuto sotto osservazione nella clinica, dove si è sottoposto a ulteriori esami medici. Secondo i media argentini, i risultati delle analisi sono stati considerati soddisfacenti dai medici che parlano ora di una situazione sotto controllo.dovrebbe restare in clinica almeno 24 ore a scopo precauzionale. La notizia ...

