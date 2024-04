Carlo ha scelto così Kate Middleton - decisione storica | nella Famiglia reale non è mai successo

La principessa del Galles è diventata Royal Companion of the Order of the Companions of Honour, un prestigioso titolo che per la prima volta viene assegnato a un membro della Royal Family.Continua a leggere (fanpage)

La principessa del Galles è diventata Royal Companion of the Order of the Companions of Honour. È il primo membro della famiglia reale britannica ad esserne insignita, un segno di stima e affetto da parte del suocero (vanityfair)