Carceri | dal governo 36 milioni per l’edilizia penitenziaria Delmastro | altra promessa mantenuta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “Approvati dal comitato paritetico giustizia – Mit nuovi interventi in materia di Ediliziaper un valore di oltre 36di euro. Sono orgoglioso del poderoso intervento delMeloni sulche riguarda la creazione di nuovi posti detentivi, il rifacimento di alcune caserme agenti, l’adeguamento sanitario e l’efficientamento energetico di diverse strutture sul territorio nazionale”. Così in una nota Andreadelle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia.: sulleereditata una situazione disastrosa “è l’ok definitivo alla creazione di due nuove Scuole di Formazione della Polizia ...

Alla penuria di agenti penitenziari che da tempo affligge l’Italia ora ne vanno sottratti altri 45 che devono essere spediti urgentemente in Albania . Quarantacinque appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria infatti saranno inviati in Albania per lavorare nel carcere di Gjader “destinato a ... (lanotiziagiornale)

EDILIZIA penitenziaria: APPROVATI LAVORI PER MEZZO MILIONE PER IL CARCERE DI SULMONA - SULMONA – Il Comitato paritetico Giustizia – Ministero delle Infrastrutture- ha approvato la realizzazione di nuovi interventi in materia di edilizia penitenziaria per un valore complessivo di oltre ...abruzzoweb

In arrivo 1,5 milioni di euro per il carcere di Augusta. Cannata (FdI): “approvati i lavori, dimostrata l’attenzione del governo” - Il Comitato paritetico Giustizia – Ministero delle Infrastrutture ha approvato la realizzazione di nuovi interventi in materia di edilizia penitenziaria per un valore complessivo di oltre 36 milioni ...siracusanews

Violenza in carcere, detenuto pretende videochiamata: calci, pugni e sputi agli agenti - alla sola Polizia penitenziaria servirebbero rinforzi per almeno 18mila unità. Al governo chiediamo di varare un decreto carceri per consentire cospicue assunzioni straordinarie, con procedure ...genovatoday