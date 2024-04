Caporalato | Incoronata e Maria Incoronata - giovani braccianti morte un 24 aprile a Cerignola Era il 1998

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Romano Pesavento, presidente del coordinamento docenti discipline dei diritti umani: Ricordiamo il 24laavvenuta nelnei pressi diin provincia di Foggia di duessime donneRamella eSollazzonel tardo pomeriggio in un incidente stradale. Erano dueagricole,, 25 anni, si era sposata da poco tempo. La loronon è casuale ma determinata dalle gravi condizioni di fatiscenza del mezzo su cui viaggiavano; ilnon solo sfrutta gli esseri umani, riducendoli in condizioni di quasi schiavitù per una paga ...

