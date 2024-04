Capelli ricci con frangia | idee e tendenze

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Scopri se laa fa per te nel 2024. Segui la nostra guida completa su come scegliere il taglio giusto per la forma del tuo viso e mantenere i tuoiperfetti

frangia riccia: guida completa per decidere se adottarla nel 2024 - Scopri se la frangia riccia fa per te nel 2024. Segui la nostra guida completa su come scegliere il taglio giusto per la forma del tuo viso e mantenere i tuoi ricci perfetti ...vanityfair

"Troppi manganelli contro gli studenti". E nel Pd c’è chi difende i collettivi rossi - Ancora una volta da parte del Pd arrivano le giustificazioni e le difese d'ufficio nei confronti della violenza dei collettivi contro la polizia. Ma il partito si spacca ...ilgiornale

Tre tipi di frangia di tendenza per la primavera - La frangia a tendina strutturata è una delle tendenze Primavera 2024: è quindi lunga e inserita in un taglio scalato ma che mantiene più massa nella zona superiore, che sia uno shag, un butterfly cut ...elle