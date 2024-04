Cannavaro - lo strano debutto in Udinese-Roma | gioca la partita iniziata da un altro mister

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Udine, 24 aprile 2024 – Lodi Fabio.alla prima sulla panchina dell’forse li batte tutti: venti minuti così, a bruciapelo, alla guida della squadra in unadalprecedente. L’azzurro campione del mondo nel 2006 divide il suo destino con quello diCioffi, esonerato da poco. Un unicum nella storia del nostro campionato: venti minuti da recuperare dopo che lacontro laera stata rinviata per il malore in campo di ‘Ndicka. L'cercherà di mantenere il punto senza rinunciare a portarsi a casa l'intera posta in palio, nei pochi minuti a disposizione, per un risultato che può essere determinante nella corsa salvezza. Scelte ...