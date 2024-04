Campo rom di Giugliano in Campania - riunione in Prefettura

Pedinati da Giugliano a Lusciano: rompono il vetro di un’auto in sosta per rubare un borsello ma vengono Arrestati dopo un inseguimento. A finire in manette due giovani di etnia rom, un 21enne e un 31enne domiciliati nella zona ASI di Giugliano. Da Giugliano a Lusciano: due giovani del campo rom ... (teleclubitalia)