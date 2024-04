Campionati nazionali di karate Attesi 500 atleti da tutta Italia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sabato e domenica sonopiù di 500provenienti da tutte le regioni d’al Palaborsani, di via Legnano 3. Si sfideranno neidi2024. La manifestazione è organizzata da WKAEDA (WorldAssociation e Discipline Associate), in collaborazione con TeamNinjitsu di Castellanza e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Lunedì, nella Sala Giunta di Palazzo Brambilla, è stata presentata la gara (foto). Sono intervenuti il sindaco Mirella Cerini e il consigliere delegato allo Sport Luigi Croci, il presidente di WKAEDA e direttore tecnico Ninjitsu maestro Selman Rosario, accompagnato da Fiorentino Tampone, Consigliere WKAEDA e Responsabile nazionale Nambudo, Sergio Cimetti responsabile arbitri e ...

