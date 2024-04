Campi Flegrei | terremoto all’alba - il boato e tanta paura

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La terra continua a tremare ai, registrando un’intensità sismica in aumento. Mercoledì 24 aprile alle ore 6.20, si è verificata una scossa di magnitudo 2.1, accompagnata da une avvertita chiaramente nell’area bradisismica tra Pozzuoli, Monte di Procida, Bacoli e Quarto. Questo evento segue il report settimanale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell’Osservatorio Vesuviano che ha documentato 145 terremoti in una sola settimana e episodi insoliti di sollevamento del terreno a metà aprile. Negli ultimi aggiornamenti, ihanno registrato un numero record di terremoti, con più di 600 eventi sismici rilevati solo ad aprile, segnando il totale mensile più alto mai registrato per la regione. Gli esperti stanno monitorando da vicino questi ...