Cambiasso | Inter - miglior centrocampo Svelo cos’ha semplificato!

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Estebanevidenzia i punti di forza dell’campione d’Italia. Da ex centrocampista l’ospite di Sky Sport 24 si sofferma sulnerazzurro. TUTTI – Estebansi complimenta con i protagonisti del ventesimo scudetto dell’: «Chi è stato determinante questa stagione? Non potrei non dire tutti. Se parliamo del, che è il cuore, la cosa determinante per me è stata il lavoro di Inzaghi. Lui ha saputo gestire le forze. È stato determinante Barella, come lo è da anni, ma lo è stato altrettanto Frattesi, con meno minuti che però ha segno anche gol importantissimi. Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan che ha dato tanta qualità. A inizio stagione si pensava che avrebbe giocato meno per l’arrivo di Frattesi è invece ha fatto tanto». ZONA NEVRALGICA – Esteban ...