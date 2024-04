Cambia la raccolta dei rifiuti e arriva il vigile ecologico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A partire da giovedì 2 maggio verranno introdotte alcune novità sui servizi di igiene urbana, con l’obiettivo di raggiungere importanti risultati per l’ambiente, per il territorio e per garantire il decoro urbano della città. In particolare il territorio comunale verrà suddiviso in sei nuove zone di, ognuna con un proprio calendario di ritiro. Cambieranno i giorni di esposizione deima non cambieranno le modalità. La frequenza di ritiro del sacco arancione per i pannolini, pannoloni e tessili sanitari passerà da settimanale a bisettimanale, per agevolare i genitori di bambini fino a 3 anni e tutte le famiglie con persone che utilizzano tali presidi sanitari. La frequenza delladegli sfalci verdi a domicilio è già stata potenziata dal mese di marzo e segue un calendario annuale disponibile sul sito di Gelsia ...