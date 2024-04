Calendario scolastico 2024-25 Regione Toscana | inizio lezioni il 16 settembre

Le Regioni hanno iniziato a deliberare i calendari scolastici per il prossimo anno scolastico 2024-25. Oltre alle date indicate dalle Regioni i collegi docenti possono deliberare ulteriori giorni di sospensione nel limite dei giorni di lezioni da garantire. L'articolo Calendario scolastico , quando ... (orizzontescuola)

La Regione Campania ha approvato il nuovo Calendario scolastico 2024/2025. Per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, le lezioni hanno inizio mercoledì 12 settembre 2024 e terminano sabato 8 giugno 2025 per un totale previsto di n. 203 giorni di lezione, ovvero di n. ... (zon)