Calendario Europei ginnastica artistica 2024 oggi | orari mercoledì 24 aprile - t - ordine di rotazio -e, italiani in gara

(Di mercoledì 24 aprile 2024)24incominciano glidimaschile. Si alza il sipario a Rimini, la rassegna continentale torna in Italia a distanza di quindici anni dall’edizione di Milano. Ad aprire il programma saranno le qualificazioni seniores: si inizierà alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 20.45 circa. LA DIRETTA LIVE DEGLIDIDALLE ORE 17.45 L’Italia è stata inserita nella terza e ultima suddivisione, dunque scenderà in pedana alle ore 17.45. I Moschettieri si presenteranno all’appuntamento da Campioni d’Europa in carica e andranno a caccia del pass per la finale di domenica pomeriggio. Al termine del turno preliminare verranno assegnate anche le ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione del l'Italia – Startlist e ordini di rotazione – Le speranze del l'Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di Ginnastica artistica maschile. Si apre la rassegna continentale a Rimini , dove vanno in scena le qualificazioni

