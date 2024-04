Calendario Europei ginnastica artistica 2024 oggi | orari 24 aprile - t - ordine di rotazio -e, italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024)mercoledì 24incominciano glidimaschile. Si alza il sipario a Rimini, la rassegna continentale torna in Italia a distanza di quindici anni dall’edizione di Milano. Ad aprire il programma saranno le qualificazioni seniores: si inizierà alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 20.45 circa. L’Italia è stata inserita nella terza e ultima suddivisione, dunque scenderà in pedana alle ore 17.45. I Moschettieri si presenteranno all’appuntamento da Campioni d’Europa in carica e andranno a caccia del pass per la finale di domenica pomeriggio. Al termine del turno preliminare verranno assegnate anche le medaglie del concorso generale individuale. La squadra sarà composta da Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi (che insegue la ...