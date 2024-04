Calciomercato Milan – Zirkzee contatti e passi avanti Ecco il piano | PM NEWS

Come riportato da 'Tuttosport', sull'attaccante del Bologna, obiettivo di Calciomercato Milan Zirkzee , ci sarebbe il pressing dell'Arsenal (pianetamilan)

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla anche del Calciomercato del Milan. In attacco si punta Guirassy e non solo (pianetamilan)