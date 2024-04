Calciomercato Milan – Thiaw il sacrificato? Il Real Madrid spinge

Calciomercato Milan , il difensore, Malick Thiaw , può essere considerato in uscita. In Premier League diversi club interesssati L’attenzione è già rivolta a quello che sarà il Milan della prossima stagione. Occhi dunque rivolti al mercato in vista della prossima sessione estiva. La dirigenza ... (dailymilan)

Scaroni: 'Pioli sarà l'allenatore del Milan fino a fine stagione, poi la dirigenza farà le sue valutazioni' - C`è anche il presidente del Milan Paolo Scaroni tra gli ospiti dell`evento organizzato dal quotidiano Il Foglio presso lo stadio di San Siro. Teatro soltanto 48.calciomercato

thiaw Milan: una big spagnola piomba sul difensore rossonero, tutti i DETTAGLI - Malick thiaw rimane un nome particolarmente apprezzato in giro per l’Europa. Una big spagnola minaccia il calciomercato Milan Il calciomercato Milan deve guardarsi dall’interesse per Malick thiaw. Non ...milannews24

Il nuovo tecnico rossonero dirà la sua sul centravanti: la spesa prevista sarà di almeno 50 milioni. In corsa c'è anche David - Il nuovo tecnico rossonero dirà la sua sul centravanti: la spesa prevista sarà di almeno 50 milioni. In corsa c'è anche David ...gazzetta