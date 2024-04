Calciomercato Milan – L’Arsenal piomba su Zirkzee | contatti avviati

Secondo le ultime indiscrezioni il Milan sarebbe in piena corsa per l'ex talento del Barcellona in vista del prossimo Calciomercato estivo (pianetamilan)

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla anche del Calciomercato del Milan . In attacco si punta Guirassy e non solo (pianetamilan)

Conte-Napoli, Il Mattino - Mossa di De Laurentiis con intermediari per arrivare alla risposta definitiva - calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del nuovo allenatore e lavora già con Manna. In queste ore, il presidente dei partenopei stando a quanto raconta Il Mattino di Napoli ha acc ...msn

La corsa europea di De Rossi si è fatta in salita. Udine decisiva - La corsa europea di De Rossi si è fatta in salita. Udine decisiva - La Repubblica - La salita è appena cominciata, ma non è finita. E' il concetto che la Roma deve metter... - Marione.net - La ControI ...marione

Calcio in lutto per Vincenzo Baselli, arbitro del torneo Rizzi - Era stato anche un calciatore della Spinese e da allora non aveva più abbandonato il gruppo di amici. Un infarto se l'è portato via ieri ...laprovinciacr