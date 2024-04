Calciomercato Milan - l’Arsenal fa sul serio per Joshua Zirkzee | ecco l’offerta E Moncada?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 24 aprile 2024)fa sulper l’attaccante del Bolognadei Gunners ecosa fa? Ilsi avvicina sempre di più e ilnon vuole farsi trovare impreparato. Lo abbiamo detto tante volte e lo ha ripetuto anche l’amministratore delegato del club, Giorgio Furlani: in estate non ci sarà una vera e propria rivoluzione. Saranno tre o quattro i colpi sicuri che la dirigenza del club di via Aldo Rossi dovrebbe affondare. Il resto è un di più. Un acquisto per reparto andrebbe a coprire le lacune che ha l’attuale rosa rossonera. Il grande colpo, però, dovrebbe essere l’attaccante. Il nome che piace di più in casaè quello ...