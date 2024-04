Calciomercato | L’Inter prende Zielinski e Taremi

Calciomercato Milan, anche l’Inter vuole il centrale del Torino Buongiorno: in estate ci sarà un vero e proprio derby per il difensore Il Calciomercato del Milan si prepara ad entrare nel vivo. Sì, perché mancano poco più di 2 mesi all’apertura della sessione estiva e il club di via Aldo Rossi non ... (dailymilan)