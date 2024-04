Calciomercato | Barcellona Bernardo Silva resta nel mirino

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) I blaugrana valutano un nuovo tentativo per il portoghese del City(SPAGNA) - In attesa di sciogliere il nodo allenatore, ilriflette su come rafforzare la squadra in vista della prossima stagione tenendo conto dei rigidi paletti del fair-play finanziario. I blaugrana possono s