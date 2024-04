Calcio Serie B Ascoli - Carrera e Pulcinelli all’unisono | I conti li faremo al 10 maggio

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Mistere il Patronfiduciosi per l’esito del torneo, predicano calma promettendo massimo impegno, prima di tirare le somme al termine del torneo 23 aprile 2024 – Il terzo pareggio consecutivo con un nulla di fatto ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto ad una tifoseria stanca di una stagione tra luci ed ombre, forse più ombre che luci, in cui l’è scivolata sempre più in basso, senza dare quella sterzata richiesta, neanche dopo l’arrivo dell’ex juventino Massimo, il terzo allenatore dopo William Viali e Fabrizio Castori. Il match-verità di sabato prossimo con la Ternana al “Liberati” sarà certamente decisivo per le sorti dei bianconeri, un match da dentro o fuori, che segnerà molto un solco sulla stagione dell’, nel bene o nel male, anche se rimarranno ...

