Calcio | Rangnick Bayern? Ci sono stati dei contatti

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "Ho informato la Federazione austriaca, per ora penso solo agli Europei" VIENNA (AUSTRIA) - Ralfè un reale candidato alla panchina delMonaco nella prossima stagione. La conferma arriva direttamente dal 65enne tecnico tedesco, attuale ct dell'Austria e in passato sulle panchine di S

Monaco di Baviera, 24 apr. (Adnkronos) - Ralf Rangnick ha confermato l'approccio del Bayern Monaco, ma ha detto che si concentrerà sul suo lavoro come allenatore della nazionale austriaca in vista dei Campionati Europei di questa estate. Rangnick , ex allenatore dello Schalke e dell'RB Lipsia, è ... (liberoquotidiano)

AUSTRIA - Il c.t. rangnick: "Ho informato la federazione che il Bayern Monaco mi ha contattato" - Quest'estate ci saranno diversi cambiamenti sulle panchine dei principali top club europei. Anche al Bayern Monaco, dopo l'addio annunciato di Thomas Tuchel, stanno cercando un nuovo allenatore. L'att ...napolimagazine

Bayern Monaco, clamoroso nome per il dopo Tuchel. Che fine farebbe Kim Min-jae - In casa dei bavaresi si riflette sul prossimo futuro e il primo pensiero è naturalmente rivolto alla guida tecnica.areanapoli

rangnick conferma l’interesse del Bayern Monaco: «Non so se accetterò, per ora penso all’Austria» - Ralf rangnick ha confermato ai microfoni di 90Minutes l'interesse del Bayern Monaco per lui in vista della prossima stagione.ilnapolista