Calcio Giuseppe Bertuccelli ancora re del gol A due partite dalla fine è già a quota 28 reti

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La doppietta di domenica contro il Tempio Chiazzano non è riuscita a portare punti al suo Romagnano ma ha confermato l’incredibile vena realizzativa di, bomber vero di quelli che in giro se ne trovanopochi. Il centravanti massese è vicinissimo a superare anche quest’anno l’invidiabile soglia delle 30complessive. Nella prima parte della stagioneè andato a bersaglio 11 volte con la maglia del Ricortola in Seconda categoria. Da dicembre, da quando è tornato al Romagnano (Prima categoria), ha continuato a segnare a raffica tanto da arrivare a toccare al momento28 centri complessivi tra Coppa e campionato. Mancando all’appellodueil ’re Mida’ del gol ha tutte le possibilità di entrare ...