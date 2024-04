Calcio | Coppa Italia Atalanta senza Holm - Toloi e Scalvini

(Di mercoledì 24 aprile 2024) I tre esclusi dalla lista di convocati per la gara con la Fiorentina BERGAMO - L'ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro la Fiorentina, gara valida per la semifinale di. Non ci saranno Emile Rafael, gli esami strumentali hanno evidenzia

Stasera semifinale di ritorno contro la Fiorentina, mister Gasperini con problemi in difesa Brutte notizie in arrivo in casa Atalanta . Sono usciti infortunati domenica sera dalla gara di Monza sia Emil Holm che Rafael Toloi, entrambi non sono stati convocati nella sfida di stasera in Coppa Italia ... (sbircialanotizia)

Dopo la sconfitta della Juve ntus contro la Lazio, utile ugualmente ai bianconeri per passare il turno, nella quale Allegri ha sconfessato se stesso, resta da capire quale sarà l’avversaria della ‘Vecchia Signora’ in finale. Questa sera la seconda delle semifinali, la sfida di ritorno ... (calcioweb.eu)

Inter, Milan, Juventus, le grandi del calcio italiano una contro l’altra, a giocarsi il primo trofeo della stagione 2024/2025 in Arabia. Come sognava la Lega Calcio, la “ super ” super coppa italiana è servita . Il regalo della povera Serie A per i ricchi sauditi . A questo punto non ci sono più dubbi: ... (ilfattoquotidiano)

I primi 100 anni della Juve. 1988/89 - In coppa italia la squadra fu eliminata nel girone eliminatorio. In coppa UEFA, l’avventura della Juve iniziò male, perdendo (anche se di misura) contro l’Otelul Galati in Turchia. Ma a Torino la ...giulemanidallajuve

Come vedere Atalanta Fiorentina in diretta streaming dall'estero - Gewiss Stadium gremito per il ritorno di semifinale di coppa italia tra Atalanta e Fiorentina, in programma stasera alle 21. Si riparte dall’uno a zero per i toscani dell’andata, i quali s’imposero gr ...informazione

La super Supercoppa italiana è servita: i presidenti incassano 22 milioni dai sauditi e se ne fregano del calendario impossibile - Inter, Milan, Juventus, le grandi del calcio italiano una contro l’altra, a giocarsi il primo trofeo della stagione 2024/2025 in Arabia. Come sognava la Lega Calcio, la “super” Supercoppa italiana è s ...ilfattoquotidiano