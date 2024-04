Calcio a 5 Torneo delle Regioni - i convocati delle Marche per la kermesse calabrese

Per le categorie Under 19, Femminile, Under 17 e Under 15. Il via lunedì 29 aprile poi le semifinali martedì 30 e le finalissime mercoledì 1 maggio VALLESINA, 19 aprile 2024 – Via al torneo delle Regioni di Calcio a 5 che si disputerà in Calabria, dal 25 aprile all’1 maggio. Le selezioni ... (vallesina.tv)