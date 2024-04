Caffè Rossoblù | dialogo con Massimo Vitali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L'Olimpico di Roma è un luogo del cuore per il Bologna. Un luogo dove ihanno scolpito la storia sessant'anni fa, ma da lunedì anche un luogo dove ihanno messo radici profonde per il futuro. La vittoria per 3-1 sui giallorossi è un timbro sul passaporto: l'aereo per la Champions aspetta solo di decollare. Di Bologna ne ha visti e raccontati tanti, da 35 anni firma del Carlino. Dove c'è il Bologna, lì c'è anche Max. Come la scorsa estate a Valles, all'alba di una stagione che sarebbe poi diventata magica. Il '' di oggi lo prendiamo con lui.