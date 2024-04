Cadavere carbonizzato trovato nell' auto in fiamme a Carlentini vicino Siracusa | l' aveva appena parcheggiata

Il corpo carbonizzato è stato trovato all'interno di un'auto coinvolta in un incendio le cui cause sono ancora da chiarire (notizie.virgilio)

Il cadavere è stato scoperto all'alba di oggi, lunedì 8 aprile: indagini in corso da parte dei carabinieri per identificare il corpo e per stabilire la dinamica di quanto accaduto.Continua a leggere (fanpage)