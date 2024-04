Buono nuova presidente della Banca del tempo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Annamariaè il nuovodelledelAuser insieme di Legnano. È stata eletta all’unanimità dall’assemblea, dopo le dimissioni deluscente Aldo Guenzani. In 27 anni di attività del gruppo,è la seconda donna a ricoprire la carica apicale, dopo la fondatrice Monica Ciardiello. Annamaria è docente di matematica e scienze all’Istituto comprensivo cittadino "Via dei Salici", già consiglieraConsulta territoriale Oltre stazione, socia da 20 annidel, sostenitriceFondazione "Umberto Veronesi" e pink ambassador, iscritta ad Amnesty International e Anpi. L’assemblea ha inoltre eletto i nuovi componenti del Consiglio direttivo: oltre al ...

Pisa , 23 marzo 2024 – Lutto a Pisa per la morte di Agata Buonomo , 100 anni compiuti pochi mesi fa. Era la moglie dell’ex patron del Pisa Romeo Anconetani , un presidente rimasto nel cuore di tutti i Pisa ni, una figura iconica del calcio degli anni Ottanta. Titina, così era chiamata dai tifosi, era ... (lanazione)

Sono passati vent’anni. Nel 2004 un gruppo di vignaioli fonda il Consorzio Vini Veri , per molti sono dei "matti", talebani del vino secondo natura. Oggi i matti sono gli altri, anche i ristoranti che non hanno nemmeno installato la cucina sbandierano ai quattro venti di avere un folto ventaglio di ... (gamberorosso)

“Chiaramente Mario Draghi è una persona molto autorevole, e io sono contenta che si parli di un italiano per un ruolo del genere”, quello al vertice della commissione europeo, “dopodiché io continuo a dire una cosa banale e cioè che tutto questo Dibattito qui è filosofia buona per i titoli dei ... (ilfattoquotidiano)

