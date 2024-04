Budapest contro Salis - ' non sarebbe la prima criminale al Pe'

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "Se Ilariaa luglio dovesse sedere all'Eurocamera, nonun problema, d'altronde in quest'aula nonla". Lo ha detto l'eurodeputata di Fidesz ed ex ambasciatrice dell'Ungheria a Roma, Eniko Gyori, parlando alla stampa italiana a Strasburgo sul caso Ilaria. "Il fatto che i Verdi abbiano deciso di candidarla per noi risulta comunque inconcepibile", ha aggiunto Gyori.

“Non esiste affatto alcun automatismo fra l’eventuale elezione di Ilaria Salis al Parla mento europeo e la sua scarcerazione in Ungheria”. Interpellato dal Foglio, Claudio M... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)

Budapest: «salis candidata Non sarebbe la prima criminale nell’Europarlamento» - L’insegnante di origine sarda, detenuta da oltre un anno a Budapest con l’accusa di aver aggredito alcuni militanti di estrema destra, è candidata nelle liste di Avs. In caso di elezione, scatterebbe ...unionesarda

“Ilaria salis in prigione perchè antifascista. Contro i Cobas sistema repressivo allarmante” - La vicenda di Ilaria salis, l'attivista italiana detenuta ormai da un anno a Budapest con l'accusa di aver aggredito due neonazisti, e l'attività ...piacenzasera