Buccellati The Prince of Goldsmiths | una storia di oltre 110 anni di maestria orafa in mostra a Venezia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Milano, 1919. La Prima Guerra Mondiale è da poco terminata, ma l’Italia è pronta a risorgere. Tra le sue strade ferve un’energia nuova, un desiderio di rinascita che si traduce anche in forme d’arte raffinate e preziose. È in questo clima che un giovane apprendista orafo, Mario, decide di aprire la sua bottega nel cuore del capoluogo lombardo. Oggi, 110dopo, quel piccolo laboratorio è diventato un colosso della gioielleria internazionale e il nomeè diventato sinonimo di eleganza senza tempo, diartigianale e di passione per la bellezza. Da allora, tre generazioni di orafi si sono succedute alla guida della maison, portando avanti con dedizione la tradizione e al contempo innovandola con un tocco contemporaneo. I gioiellisono vere e proprie opere d’arte, ...

